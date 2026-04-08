Итальянский бренд Trussardi закрыл магазины в России

Итальянский бренд Trussardi закрыл все подразделения в России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на бухгалтерские документы управлявшей торговыми точками компании.

Из бумаг следует, что под ликвидацию попали магазины на Цветном бульваре и в ГУМе, а точки в «Метрополисе» и торговом центре «Европейский» прекратили работу еще в третьем квартале 2025 года.

Trussardi официально объявил об уходе с отечественного рынка еще в 2022 году. Однако в 2024-м в СМИ появилась информация, что бренд желает вернуться и откроет магазин на Ходынском поле, однако этого не произошло.

Эксперты рынка отметили, что закрытие подразделений стало финальным оформлением ухода из России. Бренд завершил активную работу гораздо раньше, а в 2025 году просто оформил юридическое закрытие структуры.

