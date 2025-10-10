«За чей счет банкет?» В инициативе бороться с долгами за капремонт нашли пробелы

Юрист Крохин: идея со сбором УК долгов за капремонт не сработает

В Госдуму внесут законопроект, который в случае принятия разрешит привлекать управляющие компании многоквартирных домов и платежных агентов к учету взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности за него. Председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин объяснил 360.ru, почему идея не сработает.

По его мнению, некоторые люди не понимают, как происходит сбор средства на капремонт.

«Около 14% домов в России выбрали автономное накопление средств на своих спецсчетах. Остальные 86% остались в общем котле, в региональных фондах капитального ремонта, которые не работают с клиентом, они монополисты, их услуги навязаны. У них нет мотивации работать с должником, платежи в общий котел поступают хуже, чем в частные управляющие организации, включая ТСЖ и ЖСК», — сказал Крохин.

Юрист напомнил, что в Москве региональный фонд капремонта не печатает платежки за капремонт самостоятельно, за него это делает МФЦ или ЕРЦ, которые не всегда доносят квитанции из-за отсутствия ресурсов.

«Сегодня это вопрос выделения финансирования услуги доставки. Если обязать организации доставлять квитанции без оплаты, то возникнет вопрос, за чей счет банкет», — добавил он.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов за капремонт на 10%.