Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов за капремонт на 10%

В Госдуме предложили увеличить собираемость взносов на капремонт для домов, открывших для этого специальный счет, с 50% до 60%. Закон об этом депутаты уже приняли, сообщило РИА «Новости» .

«Собираемость на спецсчете минимальная. При этом инструментов заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину применимо к сохранению в нормальном состоянии собственного жилья нет. Как следствие, дома не ремонтируются и ветшают», — рассказал депутат Владимир Кошелев.

Ставка расчета пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг при этом снизится более чем вдвое. Таким образом депутаты хотят мотивировать жильцов закрывать долги, а не загонять их в кабалу еще сильнее.

Ранее юрист Андрей Фрадкин предложил установить многотарифные счетчики на отопление и воду, а также энергосберегающие лампочки, чтобы сократить расходы на коммунальные услуги.