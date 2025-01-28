Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов за капремонт на 10%
В Госдуме предложили увеличить собираемость взносов на капремонт для домов, открывших для этого специальный счет, с 50% до 60%. Закон об этом депутаты уже приняли, сообщило РИА «Новости».
«Собираемость на спецсчете минимальная. При этом инструментов заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину применимо к сохранению в нормальном состоянии собственного жилья нет. Как следствие, дома не ремонтируются и ветшают», — рассказал депутат Владимир Кошелев.
Ставка расчета пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг при этом снизится более чем вдвое. Таким образом депутаты хотят мотивировать жильцов закрывать долги, а не загонять их в кабалу еще сильнее.
Ранее юрист Андрей Фрадкин предложил установить многотарифные счетчики на отопление и воду, а также энергосберегающие лампочки, чтобы сократить расходы на коммунальные услуги.