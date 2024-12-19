Эксперт по этикету Богачева призвала контролировать количество выпитого на корпоративе

«С точки зрения этикета, нам следует контролировать количество выпитого, независимо от занимаемой должности», — подчеркнула Богачева.

По ее словам, если человек оказывается в ситуации, когда вышестоящее лицо не соблюдает правила этикета, лучше извиниться и предложить обсудить все завтра. Попытаться выйти из коммуникации, потому что человек уже не контролирует себя.

Чтобы избежать нежелательного внимания, можно пересесть за другой стол или выйти под предлогом поправить макияж. Это может отвлечь руководителя, и он переключится на кого-то другого. Можно попробовать перевести ситуацию в шутку. При этом важно учитывать степень опьянения человека, чтобы шутка не была воспринята как флирт.