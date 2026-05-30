За беспримерный героизм. Жительнице Казани вручили 12-ю премию Тиграна Кеосаяна

Лауреатом 12-й премии имени Тиграна Кеосаяна стала жительница Казани Галия Ситдикова. Она спасла тонущего ребенка, сообщил телеканал RT со ссылкой своего главного редактора Маргариту Симоньян.

Отважная женщина за свой героический поступок получит крупную денежную награду. Премия имени Кеосаяна предусматривает выплату лауреату в миллион рублей.

Представители организаторов премии уже связались с Галией Ситдиковой. Она поблагодарила Маргариту Симоньян и рассказала, что потратит деньги на семью и выплату ипотеки.

В начале мая семья Ситдиковых приехала на рыбалку на одно из озер в Казани. В воде она заметила мальчика, он упал с матраса и начал тонуть. Женщина бросилась в водоем и вытащила его на берег.

Премию имени Тиграна Кеосаяна в феврале 2026 года учредила вдова режиссера Маргарита Симоньян. На выплату денежного вознаграждения людям, которые совершили выдающиеся гуманитарные поступки, медиаменеджер тратит собственные средства.