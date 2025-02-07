Wildberries будет сотрудничать с прокуратурой при проверке данных о досмотрах

Компания Wildberries всегда готова сотрудничать с правоохранителями. Так пресс-служба площадки ответила 360.ru на вопрос о проверке прокуратурой Подмосковья из-за досмотров с раздеванием.

«Wildberries всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содествие», — заявили в пресс-службе.

Видео, где одного из работников компании досматривали с раздеванием появилось в соцсетях в июне 2022 года. Тогда руководству Wildberries поручили устранить нарушения.

В январе этого года в Сети снова появилась информация о досмотрах с раздеванием сотрудников компании. После этого в прокуратуре решили провести проверку.

Ранее пресс-служба Wildberries прокомментировала инициативу у политолога Алексея Ярошенко о запрете продажи интим-товаров через интернет-площадки. В компании заявили, что идея не имеет под собой оснований и «видится популизмом».