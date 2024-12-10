Wildberries в течение суток уберет с витрин ароматические ингаляторы
Wildberries проведет проверку ароматических ингаляторов, размещенных на витрине маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.
Также маркетплейс скроет ингаляторы для пользователей.
«По результатам проверки принято решение о блокировке аромаингаляторов на платформе, в течение суток товары будут убраны с витрины», — отметили в пресс-службе.
Врачи уже забили тревогу из-за аромаингаляторов, так как их стали использовать школьники — после запрета вейпов подростки скупают приборы на маркетплейсах.
Оториноларинголог Ирина Кириченко в беседе с 360.ru предупредила, что на фоне избыточного применения масел у детей могут начаться носовые кровотечения при использовании таких устройств.