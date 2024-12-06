Сегодня 10:00 Школьники нашли альтернативу вейпам. Чем опасны аромаингаляторы? Лор Кириченко: из-за аромаингаляторов могут начаться носовые кровотечения 0 0 0 Фото: YAROCKY_RUSLAN / Global Look Press Здоровье

Дети

Маркетплейсы

Екатерина Мизулина

На маркетплейсах — новый бум. Неожиданную популярность вдруг обрели аромаингаляторы, причем скупают их дети, особенно отмечая те, что «отдают в голову». Состав у этих изделий сомнительный, как и польза при их использовании: избыточное увлечение эфирными маслами грозит носовыми кровотечениями.

На любой вкус и цвет Выбор аромаингаляторов огромный: если вбить запрос в поиск на любом сайте, найдется более 100 вариантов. Производители уверяют, что их товар не только принесет облегчение при насморке, но и пригодится при укачивании, тошноте, головной боли, усталости и стрессе.

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Набор якобы полезных свойств действительно впечатляет, как и разнообразие выбора вкуса. Тут тебе и персик, и виноград с мятой и лаймом, и нечто, похожее на известный энергетик, и много чего еще. А самое главное, отзывы после покупки аромаингаляторов в большинстве своем оставляют дети. Кто-то пишет о «прикольном» запахе, другие хвалят удобство, третьи признаются, что из-за устройства возникли проблемы со взрослыми: родители думают, что это наркотики.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале указала, что многие дети считают эти устройства некой альтернативой вейпам. «При этом совершенно не задумываясь о здоровье, хотя эта штука не так безобидна, как может показаться. Врачи уже бьют тревогу», — подчеркнула она. Мизулина предложила маркетплейсам полностью ограничить продажу таких товаров детям, пока никто не пострадал. Она также обратила внимание на тот факт, что ни на одном портале реальный состав аромаингалятора производители не указывают.

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Сертификат как гарантия безопасности Член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко в беседе с 360.ru подчеркнула, что подобные товары обязательно должны быть сертифицированными. «Если продукт сертифицирован, то его можно использовать и детям, и взрослым для профилактики простудных заболеваний, вирусных инфекций в качестве лечения», — сказала она. В этом случае, подчеркнула лор-врач, есть документы соответствия, указан срок годности и другая обязательная информация.

Если вы покупаете этот карандаш где угодно [на маркетплейсах], то, конечно, если он не сертифицирован, нельзя быть уверенным, что препарат безопасен. Ирина Кириченко оториноларинголог

В инструкции к сертифицированному продукту обязательно укажут полный список входящих в него масел, способ применения, дозы, фармакологическое действие отдельных компонентов, способы введения и минимальный возраст для использования — например, от 18 лет. К тому же всегда есть риск аллергической реакции, о чем производитель тоже обычно предупреждает.

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

«Нужно очень аккуратно использовать препараты с маслами при лечении аллергиков. <…> У человека есть аллергии на что-то, могут быть перекрестные аллергии, в том числе и на масло каких-то растений, вытяжки, экстракты», — добавила Кириченко.

Все зависит от формы. <…> Если вы покупаете тот же самый ингалятор, этот карандаш, и у него нет никаких сертифицированных документов, то велика вероятность того, что вы можете получить аллергическую реакцию, потому что неизвестна степень очистки вещества. Можно получить токсический эффект. Ирина Кириченко

Ингалятор сезонного использования Постоянно пользоваться этими устройствами, предупредила собеседница 360.ru, нельзя. Именно из-за их профилактического характера. «Он предназначается для лечения заболеваний или для профилактики в период каких-то эпидемий. <…> Но не на постоянной основе. Прошла эта эпидемия, все, нет уже больных людей рядом. Значит, можно уже не пользоваться препаратом. Это тоже нужно учитывать», — сказала Кириченко.

Фото: РИА «Новости»

Негативные последствия от избыточного применения масел, предупредила она, тоже есть. Проблемы могут начаться со слизистой.

У детей, как и у взрослых, могут возникнуть на фоне этого носовые кровотечения. Если содержится ментол, он пересушивает слизистую оболочку очень сильно. Ирина Кириченко

Указанную на аромаингаляторах информацию о том, что они якобы нормализуют кровообращение, улучшают внимание, помогают от усталости, лор-врач опровергла. «Конечно же, это не так. Если у человека есть усталость, скорее всего, ему нужно отдохнуть, хорошо выспаться, посмотреть количество микроэлементов и витаминов в крови», — посоветовала Кириченко. Если говорить о каких-то эффектах ингаляторов на уровне ароматерапии, то здесь вообще все персонализировано. «У каждого определенные масла будут стимулировать какое-то действие. То есть просто так взять и дышать этим ингалятором [и побороть усталость] невозможно, безусловно», — сказала собеседница 360.ru.