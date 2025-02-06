Wildberries счел популизмом предложение о запрете продаже секс-игрушек через интернет

Инициатива политолога Алексея Ярошенко о запрете онлайн-продажи интим-товаров не имеет под собой оснований и «видится популизмом». Об этом 360.ru сообщила пресс-служба маркетплейса Wildberries.

«Вызывает недоумение, что именно онлайн-продажи секс-товаров сейчас занимают умы молодых политологов, а также пугает личная экспертиза господина Ярошенко в области коммерциализированных личных отношений и потребительского подхода к интимной сфере», — отметил представитель компании.

Он прокомментировал высказывание аналитика об отсутствии должного контроля за продажами секс-товаров и подчеркнул, что маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции.

«Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Ярошенко выступил за то, чтобы товары для взрослых продавались только в специализированных магазинах и не реализовывались через интернет. По его мнению, такой шаг укрепит общественную нравственность и улучшит качество продукции.