Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах новых продавцов

Wildberries&Russ изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы об открытии расчетных счетов новыми продавцами, как только документ поступит в адрес компании. Об этом сообщила пресс-служба WB.

Там объяснили, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо лишь для проверки новых продавцов — у них нет обязательств по использованию счета «Вайлдберриз Банка».

Продавец может использовать расчетный счет в любом банке России. Отсутствие счета не служит основанием для блокировки личного кабинета.

«Вместе с тем, мы всегда внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требовании ФАС России как добросовестный участник рынка», — подчеркнули в пресс-службе.

В начале июня силовики устроили массовую проверку документов у рабочих на складе Wildberries в Электростали. В пресс-службе компании уточнили, что мероприятие было плановым.