Wildberries начала тестировать самовывоз лекарств из аптек

Wildberries & Russ тестирует бронирование лекарств с помощью специальной онлайн-платформы для оформления самовывоза из аптек. Об этом 360.ru сообщила представительница объединенной компании Елизавета Шлеин.

Бронирование медицинских препаратов происходит через сервис Click&Collect. Он уже есть в доступе как на iOS, так и Android. Заказанные лекарства клиенты могут получить в одной из ближайших аптек-партнеров.

«В начале тестирования сервис будет функционировать в определенных районах Москвы, а уже в дальнейшем начнет работать и в других городах России», — подчеркнули в пресс-службе.

Первым партнером станет интернет-аптека POLZAru, которая занимается доставкой медикаментов по всей стране. Хранение, сборку, а также доставку заказа в партнерскую аптеку будет брать на себя дистрибьютор, а Wildberries станет только онлайн-витриной для покупателей.

Чтобы получить рецептурный препарат, покупателю будет необходимо предъявить фармацевту выписанный врачом рецепт. Лекарства этого типа можно будет заказать только по постоплатной схеме.

Ранее Wildberries ужесточила правила продажи пиротехники. Чтобы заказать такие товары на маркетплейсе, покупателю необходимо подтвердить, что ему есть 18 лет. Заказанную пиротехнику доставляет и хранит у себя продавец, а Wildberries является лишь онлайн-витриной.