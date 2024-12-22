Маркетплейс Wildberries обязал продавцов самостоятельно доставлять пиротехнику

Правила продажи пиротехники на маркетплейсе Wildberries стали жестче. Площадка перешла на формат DBS (Delivery by Seller), когда заказанный товар доставляет и хранит у себя продавец, а маркетплейс выступает только в качестве витрины. Об этом 360.ru заявил представитель площадки Дмитрий Борщевский.

Он добавил, что на сайте маркетплейса представлена только сертифицированная пиротехника. Перед размещением продавцы обязаны предоставить все сертификаты соответствия своей продукции для проверки специалистами площадки.

При этом доступ к странице по продаже пиротехники недоступен для покупателей младше 18 лет. Для открытия этого раздела и покупки заказа клиенту придется подтвердить возраст.

«Также маркетплейс напомнил продавцам об инструктировании курьеров по выдаче таких товаров только совершеннолетним покупателям», — добавил Борщевский.

Представитель Wildberries подчеркнул, что новые меры не сказались на объемах продажи пиротехники, которые только выросли сразу на 150%.

В первой половине декабря объединенная компания Wildberries и Russ запустила в тестовом режиме систему по бронированию алкоголя в магазинах. Сервис предусматривает, что покупатель выберет заинтересовавший его товар на маркетплейсе, а после заберет его в магазине в удобное для него время.