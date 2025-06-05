Силовики устроили проверку документов на складе Wildberries и Russ в Электростали

Рейд силовиков на склад Wildberries и Russ в Электростали назвали плановым

Массовую проверку документов у рабочих устроили сотрудники силовых структур на складе Wildberries и Russ в Электростали. В пресс-службе компании в комментарии 360.ru заявили, что мероприятие носило плановый характер.

Там подчеркнули, что визит сотрудников правоохранительных органов на работе склада не сказался.

«После проверки занятые возвращаются к своей деятельности. Все заказы клиентов приедут вовремя, без нарушения сроков доставки. Штрафы продавцам за непоставку отменены», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что оказали необходимое содействие прибывшим на объект представителям силовых структур.

В конце мая стало известно о новой серии рейдов по поиску поселившихся в Московской области мигрантов, уклоняющихся от военной службы. Как сообщил источник 360.ru в правоохранительных органах, масштабную проверку документов сотрудники военных следственных органов провели в Балашихе и Щелкове.