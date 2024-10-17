Основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала большое интервью «Ведомостям». Об этом бизнесвумен сообщила в своем Telegram-канале.
«В интервью, которое мы записывали на днях для „Ведомостей“ на нашем складе в Электростали, действительно выйдут ранее непубличные детали последних месяцев моей личной и бизнес-жизни», — поделилась Ким.
В беседе со СМИ она рассказала о проектах и планах выхода на новые рынки, конфликте с супругом и его попытках вывести ее из бизнеса. Ким объяснила, как ужиться с амбициями и какая «чуйка» помогает стать лидером.
Ранее Ким обвинила мужа в новых провокациях против Wildberries. Она назвала незаконным запланированный Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах.
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