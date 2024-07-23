Wildberries и Russ отреагировали на обвинения в «рейдерском захвате»

Wildberries и Russ будут работать в стабильном режиме и продолжат обеспечивать клиентов товарами и услугами. Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.

В организациях подчеркнули, что будут информировать селлеров, партнеров и клиентов о новых возможностях платформы. В пресс-службе добавили, что детали развода гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук и эмоциональные подробности этого процесса «не представляют интереса для деловых изданий».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что «рейдеры» попытались захватить компанию после того, как супруга предпринимателя Владислава Бакальчука ушла из дома. Позже она назвала «рейдерский захват» слухами и заявила о разводе.

Гендиректор Wildberries заявила, что согласовала изменения в компании с мужем, и тот присутствовал на презентации новой структуры, сообщил RT. По ее словам, коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк поможет создать маркетплейсу уникальные продукты для партнеров.