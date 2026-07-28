Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС о расчетах с продавцами

Wildberries и Ozon прислушались к предупреждению ФАС и синхронизировали сроки расчетов с продавцами за реализованную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Маркетплейсы предоставили ФАС отчеты о выполнении требований. Максимальный срок перечисления средств на счет продавца не превысит 30 календарных дней с момента продажи. Кроме того, обе площадки отменили привязку тарифов на логистические услуги от цены товара.

«Для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Для потребителей — отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции», — отметили в службе.

Вопрос о регулировании комиссий маркетплейсов сейчас находится в стадии проработки в рамках поправок к закону о платформенной экономике.

Ранее стало известно, что Wildberries купил онлайн-аптеку «Еаптека».