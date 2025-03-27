Wildberries через суд потребовал 42 млрд рублей от компании Бакальчука

Wildberries подал в Арбитражный суд Москвы на «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука с требованием выплатить задолженность на сумму больше 42 миллиардов рублей. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ РВБ.

В иске идет речь о неосновательном обогащении, убытках и процентах за пользование чужими денежными средствами, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за полученное ей финансирование на строительство логистических объектов WB.

«Есть все основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Владислава Бакальчука», — отметили в РВБ.

Ранее стало известно, что иски к «ВБ Девелопмент» также подали несколько подрядных организаций из Ростовской, Ленинградской, Новосибирской и других областей. Общая сумма требований составила почти 76 миллионов рублей.