Подрядчики подали иски на 75,9 млн рублей к компании Бакальчука

Суды рассматривают около 30 исков к компании Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иски на сумму 75,9 миллиона рублей подали подрядные организации. Арбитражный суд Подмосковья рассматривает девять таких дел на 19,7 миллиона, еще восемь исков находятся в столичном арбитраже. Аналогичные заявления зарегистрировали в Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.

Компания Бакальчука в свою очередь подала 10 исков к подрядчикам на сумму 843,9 миллиона рублей. Одно дело на 20,7 миллиона «ВБ Девелопмент» уже выиграла, еще по одному прекратили производство.

Ранее Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск сооснователя Wildberries о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Бакальчук также пытался оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru.