Telegram оценил ограничение доступа к звонкам в России

Руководство Telegram активно борется с мошенничеством, вредоносным контентом, призывами к насилию и диверсиям. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса в ответ на решение Роскомнадзора ограничить доступ к звонкам в мессенджере.
«Telegram применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтом пользователи Telegram могут полностью отключать их или выбирать, от кого принимать звонки», — отметили в мессенджере.
Ранее 13 августа Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через WhatsApp* и Telegram. Ведомство заявило, что голосовые вызовы в указанных сервисах используются для вовлечения россиян в террористическую и диверсионную деятельность, а также для вымогательства денег.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Александрова умерла после ДТП с лосем
Еще двух заблудившихся грибников спасли в лесах Подмосковья 13 августа
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Рой дронов заметили над Белгородом
Мастер-класс по использованию БПЛА провели в детском лагере «Искра» в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте