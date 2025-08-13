Telegram оценил ограничение доступа к звонкам в России

Руководство Telegram активно борется с мошенничеством, вредоносным контентом, призывами к насилию и диверсиям. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса в ответ на решение Роскомнадзора ограничить доступ к звонкам в мессенджере.

«Telegram применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтом пользователи Telegram могут полностью отключать их или выбирать, от кого принимать звонки», — отметили в мессенджере.

Ранее 13 августа Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через WhatsApp* и Telegram. Ведомство заявило, что голосовые вызовы в указанных сервисах используются для вовлечения россиян в террористическую и диверсионную деятельность, а также для вымогательства денег.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.