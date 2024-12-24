IT-эксперт Горбов назвал Telegram более функциональным, чем WhatsApp

Специалист в сфере информационных технологий и IT-индустрии Евгений Горбов в интервью «Ридусу» отметил, что мессенджер Telegram значительно обогнал своего конкурента WhatsApp по возможностям.
При этом он заметил, что WhatsApp продолжает превосходить Telegram по охвату аудитории. Однако, если говорить о функционале, то WhatsApp давно отстает. Telegram в этом смысле значительно опережает — он сможет полностью удовлетворить наши потребности в быстром обмене сообщениями, если в России решат заблокировать WhatsApp, добавил собеседник.
Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp в России.
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