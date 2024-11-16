Взламывающие аккаунты мошенники стали представляться сотрудниками «Почты России»

Телефонные мошенники разработали новую схему для взлома аккаунтов россиян на «Госуслугах» и других сервисах. Они действуют в два этапа: под видом сотрудников «Почты России» и силовых ведомств, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Представляющийся сотрудником «Почты России» аферист убеждает собеседника, что на его имя пришло почтовое отправление, и просит прийти в ближайшее почтовое отделение. После этого мошенник предлагает упростить процесс и прислать уведомление, для чего просит назвать код из СМС.

«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — отметил эксперт.

По его словам, россиянину после этого звонит еще один мошенник, но уже под видом сотрудника силовых ведомств. Преступник рассказывает собеседнику о взломе учетной записи на «Госуслугах» и для восстановления доступа требует сказать код из СМС.

Ранее злоумышленники начали похищать аккаунты в Telegram. Мошенники предупреждают пользователей об «угрозе» блокировки и предлагают перейти по ссылке в некий «системный центр».