Новая схема угона аккаунтов появилась в Telegram

ТАСС: мошенники стали писать в Telegram с аккаунта «Советы по безопасности»

Мошенники придумали новую схему угона аккаунтов в Telegram через аккаунт «Советы по безопасности». Об этом сообщил ТАСС .

Как удалось выяснить агентству, злоумышленники заявляют жертвам, что аккаунты последних находятся под угрозой — якобы их могут заблокировать за некие «мошеннические действия с учетной записью».

Чтобы избежать этого, жертвам предлагают перейти по ссылке в некий «системный центр», который, предположительно, собирает номера телефонов, пароли и коды подтверждения. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам и могут украсть не только их, но и деньги.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что учетную запись «Советы по безопасности» можно заблокировать, а значит, это не служебное уведомление от Telegram.

Ранее мошенники выманили деньги у 18-летней москвички, убедив ее, что украшения на сумму более 50 тысяч рублей якобы нельзя хранить в квартире.