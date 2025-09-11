«Взяли жен на руки, унесли в спальню». Глава Бурятии призвал заняться наполнением детсадов

Глава Бурятии Цыденов призвал нести жен в спальню для наполнения детсадов

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии в Северобайкальске нового детского сада «Подснежник». В Telegram-канале чиновник объяснил, как наполнить дошкольные учреждения.

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну вы меня поняли. Работаем», — написал Цыденов.

Таким образом он дал понять, что теперь главная задача — чтобы новый детсад всегда был заполнен детьми.

«Подснежник» рассчитан на 280 мест и включает 14 групп, современные залы и оборудование. По словам главы Бурятии, строительство стало возможным благодаря поддержке федерального центра и национальной программе «Развитие образования».

Ранее демограф Сергей Чесноков призвал снимать больше фильмов с примером многодетной семьи. Кино и масс-медиа формируют представление о поведении и идеалах, особенно у молодежи, добавил он.