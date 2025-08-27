Демограф Чесноков призвал снимать больше фильмов с примером многодетной семьи

Демограф Сергей Чесноков в интервью Life.ru отметил, что культурные источники, включая кино и массмедиа, формируют представления о поведении и идеалах, особенно среди молодежи. При этом сейчас в кинематографе преобладает тематика о жизни бездетных холостяков, тогда как историй о семьях с детьми недостаточно, отметил эксперт.

По его словам, идея запрета пропаганды отказа от деторождения в кинематографе заслуживает одобрения, однако необходимо не только запрещать, но и предлагать альтернативу.

«Давайте посчитаем количество сериалов, в которых подается привлекательный бездетный, несемейный образ жизни, разводы и супружеские измены. После сопоставим это с количеством фильмов, направленных на формирование положительного образа крепкой многодетной семьи», — подчеркнул Чесноков.

Соответствующее соотношение он назвал ужасающим «для вымирающей страны». Демограф призвал срочно пересмотреть подход к производству кино, особенно если речь идет о фильмах, финансируемых государством или контенте для телевидения и социальных сетей.