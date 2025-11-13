Взаимоотношения, красота и сочетание. Участники РВФ рассказали о винной культуре

Винодельческий форум в этом году собрал огромное количество гостей. Корреспондент 360.ru спросил экспертов и участников, что для них винная культура и в чем ее видят.

«Винная культура — это про взаимоотношения потребителя, винодела, людей и живое общение за одним столом», — ответил один из гостей.

Несколько участников добавили, что это умение наслаждаться алкогольными напитками, понимать, с чем их сочетать и в какой компании пить.

«Мне кажется, винная культура — это про просто какую-то атмосферу и энергию, энергетику. Вообще, вот как ты приходишь, с каким настроением, такое на самом деле у тебя и в бокале», — сказала одна из опрошенных посетительниц.

Также звучали мнения о том, что вино нужно пить в красивом месте и завораживающим видом и в хорошем настроении.

В Москве 12–13 ноября проходит Российский винодельческий форум. Это главная площадка для профессионального общения виноделов и виноградарей. Деловая программа включает множество тематических сессий, мастер-классов и дискуссий.