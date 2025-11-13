Отличное сочетание. Какое вино подойдет под шаверму и бутерброды с колбасой

К шаурме с Белорусского вокзала прекрасно подойдет шампанское, а к жареной картошке — красный каберне. Корреспондент 360.ru опросил экспертов и выяснил, какие сорта вин лучше всего будут сочетаться с привычными для россиян блюдами.

Он напомнил, что в мире известно примерно 10 тысяч сортов винограда, из которого делают вино. Ведущий поинтересовался у специалистов, как правильно подобрать алкоголь к повседневной еде.

По словам участников форума, горячий бутерброд с сыром и колбасой можно сочетать с белым игристым вином, а с борщом — розе или белый брют. Гречку и куриную печень, по мнению экспертов, лучше всего подавать с рислингом, а пельмени — с крымским вином из винограда сорта кокур.

Российский винодельческий форум проходит в Москве 12–13 ноября, он является главной площадкой для профессионального диалога участников отрасли виноградарства и виноделия. В деловую программу мероприятия включили более тематических сессий, мастер-классов и дискуссий.