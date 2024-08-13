Вызывающий слоган бара Ивлеевой признали законным

Shot: ФАС не стала возбуждать дело против бара Ивлеевой за слоган Suck it

Фото: РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба отказалась возбуждать дело против нового заведения блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за английский слоган Suck it, который на русский язык дословно переводится как «соси это». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Проверить Ивлееву требовали активисты движения  «Сорок сороков». Обращение рассмотрели в московском управлении ФАС, а после заявили, что признаков нарушения законодательства о рекламе в листовках заведения нет.

Сама Ивлеева отмечала, что в слогане Suck it нет никаких противозаконных посылов. По ее словам, на листовке изображена азиатская лапша, а слоган нужно интерпретировать как «всоси». Блогер объясняла, что именно так посетители заведения должны поступить с длиной лапшой в блюде рамен.

Несколько дней назад стало известно, что  блогерша заплатила 3,8 миллиона рублей по своим налоговым долгам.

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