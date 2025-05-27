«Вызывает настороженность». Коронавирус нового типа пришел в Россию

Новый геновариант коронавируса пришел в Россию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чиновницу процитировал телеканал RT .

Речь идет о варианте NB 1.8.1. Впервые его обнаружили в начале 2025 года в Китае. Затем тот же генотип распространился на другие азиатские страны, пришел в Индию и США.

В России же пока выявили только четыре случая заболевания.

«Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — подчеркнула Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора при этом считает, что особой опасности этот вариант не представляет — заболевание протекает так же, как и при заражении другими современными штаммами коронавируса.

Она отметила, что новый вариант требует внимания специалистов, однако, судя по данным наблюдений, тяжелое течение болезни у заразившихся не наблюдается. Все существующие тест-системы выявляют этот геновариант, поэтому, по словам главы ведомства, пропустить его невозможно.

Пандемия коронавируса началась в 2020 году в Китае. С того момента вирус несколько раз мутировал. В 2025 году США заявили, что коронавирус распространился после утечки из китайской биолаборатории.