Белый дом назвал «истинную причину» COVID-19

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что вирус обладает характеристиками, «которые не встречаются в природе», все случаи заражения COVID-19 начались от одного источника. В Ухане находится «ведущая исследовательская лаборатория Китая по изучению атипичных пневмоний», которая проводит исследования «при ненадлежащем уровне биологической безопасности».

Кроме того, у сотрудников Уханьского института вирусологии появились симптомы, схожие с COVID-19, осенью 2019 года. То есть за несколько месяцев до того, как вирус обнаружили на рынке. Еще один аргумент в пользу искусственного происхождения инфекции: если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, а этого не случилось.

Иммунолог Николай Крючков считает, что общество не стало сильнее после пандемии COVID-19. По его мнению, человечество недостаточно готово к следующей пандемии.