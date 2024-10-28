«Выживший из ума психопат». Лебединского потребовали признать иноагентом

«Зов Народа»: нужно проверить Лебединского на экстремизм и признать иноагентом

Исполнителя хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского (настоящее имя Алексей) за его высказывания про Россию требуют проверить на экстремизм и признать иноагентом. Председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев в интервью 360.ru заявил, что справедливым будет как минимум возбудить уголовное дело против певца. С требованием организация уже обратилась в Генпрокуратуру.

«Когда-то известный артист, а ныне выживший из ума психопат Лебедянский, который открывает свой рот против президента и чеченского народа, занимается явным публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие, по-хорошему, ему место в психиатрической лечебнице!» — прокомментировал Зайцев.

Например, в одном из интервью украинским СМИ музыкант сказал, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги». В своих соцсетях он назвал чеченский народ заложниками главы республики Рамзана Кадырова. Кроме того, Лебединский публиковал негативные высказывания о президенте России Владимире Путине.

Ранее Лебединский пожаловался на ухудшение здоровья. Исполнитель решил передать все свое имущество и авторские права, включая музыкальные произведения, тексты песен, поэтические произведения, публикации, а также видео- и фотоматериалы, своему товарищу Василию Мельникову.