Певец Профессор Лебединский пожаловался на ухудшение здоровья

Исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» решил передать все имущество и авторские права, включая музыкальные композиции, тексты песен, стихи, публикации, а также видеоматериалы и фотоматериалы, своему другу Василию Мельникову. Артист подчеркнул, что он оказывал ему поддержку в течение последних четырех лет.

«Прошу считать это официальным завещанием. Гораздо менее существенные по суммам мои долги другим людям я перечислю в отдельном письме, их можно будет раздать, частично продав мое имущество. <…> До адвоката дойти не в состоянии», — указал музыкант.

У 56-летнего Алексея Лебединского есть дочь Вероника от первого брака с актрисой Светланой Смирновой. В 2022 году он снова связал себя узами брака. В начале 2014 года артист уехал в США, а в апреле 2024-го признался, что его жизнь зависит от пожертвований поклонников, которые покрывают только расходы на интернет и электричество. Лебединский выразил опасения, что вскоре может оказаться на улице, живя под мостом.