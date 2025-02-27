Выживших при крушении в Актау бортпроводников Embraer E-190 наградят в Чечне

Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» получат бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, работавшие на потерпевшем крушении в Актау самолете Embraer E-190. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что в кризисных условиях члены экипажа проявили мужество и профессионализм, стараясь помочь всем, кто находился на борту терпящего крушение лайнера.

«Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в память о погибших в авиакатастрофе в Грозном установят мемориальную плиту.

«Еще раз от имени всех жителей Чеченской Республики выражаю глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. Эта трагедия стала нашей общей болью», — сказал Кадыров.

Выполнявший рейс Баку — Грозный самолет Embraer E-190 потерпел крушение около аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. Жертвами крушения стали 35 пассажиров, командир экипажа, второй пилот и старший бортпроводник. Травмы различной степени тяжести получили 28 человек. В их эвакуации принимали участие бортпроводники Асадов и Рагимли. После спасения людей они также попали в больницу.