Выживших котят нашли в пострадавшем от паводка доме в Дагестане

Спасатели вытащили трех котят из пострадавшего от паводка дома в Дагестане

Прибывшая в Дагестан группа спасателей из Тульской области при разборе пострадавшего от паводка дома в селе Адильотар нашла на чердаке трех переживших наводнение котят. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели спустили котят на землю и решили увезти в Тульскую область после завершения всех работ в Дагестане.

Пока группировка занимается дезинфекцией территории и социально значимых объектов, а также откачиванием воды, восстановлением дорог, расчисткой территории и помощью людям.

Тульский спасательный центр МЧС направил в пострадавший от паводков Дагестан 100 специалистов и 28 единиц техники.

Уроженка Дагестана, певица Жасмин, объявила, что направит на помощь пострадавшей от наводнения республике 250 миллионов рублей. Артистка заявила, что средства предназначены для пенсионеров, а также для малообеспеченных и многодетных семей.