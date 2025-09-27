Выжившие в «Крокусе» Светлаков и Малахов пропали из списка свидетелей

Mash: Светлакова и Малахова не вызывали в суд по делу о теракте в «Крокусе»

Телеведущие Сергей Светлаков и Андрей Малахов, находившиеся в концерном зале во время теракта в «Крокусе», оказались вне списка свидетелей. Шоуменов не вызвали в Мосгорсуд для дачи показаний, сообщил Telegram-канал Mash .

Светлаков публично высказывался, как прятался от террористов в коридоре с другими людьми.

Малахов, как утверждают авторы, тоже был на концерте группы «Пикник» в тот вечер, но предпочел это не афишировать.

Судебные разбирательства по делу продолжаются. Сейчас в Мосгорсуде допрашивают свидетелей защиты. Их число составляет около 800 человек.

Потерпевшими в теракте признаны порядка 1,7 тысячи человек, в их числе раненые и родственники погибших.

Ранее стало известно о смерти еще одного пострадавшего при теракте. После его кончины число жертв увеличилось до 150.