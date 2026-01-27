Выступление стендап-комика Останина не понравилось суду

Судья прервала выступление стендап-комика Останина и удалила его из зала

Стендап-комика Артемия Останина удалили из зала Мещанского суда во время рассмотрения ходатайства в рамках дела об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Останин зачитывал ходатайство, потребовав признать незаконным заключение под стражу, а также просил прекратить уголовное дело и назначить компенсацию за каждый день нахождения под стражей.

Судья сделала комику несколько замечаний, на которые он не реагировал. Затем она удалила Останина из зала и объявила перерыв.

По версии следствия, 7 марта 2025 года комик во время выступления в заведении на Садовой-Черногрязской улице допустил высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Позднее, 15 марта, он публично унизил людей, утративших трудоспособность и получивших увечья. Записи появились в Сети.