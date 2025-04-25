Выставку трофейной военной техники из зоны СВО откроют во Владивостоке

На Центральной площади Владивостока представят захваченные российскими военными иностранные трофейные боевые машины. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Приморского края.

Выставка приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Важно, чтобы приморцы увидели своими глазами, как выглядит та угроза, которую наши защитники ежедневно отражают. Это урок истории, который нельзя забыть», — подчеркнула министр культуры Приморья Елена Бронникова.

Экспозиция станет частью мероприятий ко Дню Победы — увидеть трофейную технику можно как будет на параде «Правнуки Победы» 4 мая, на Параде Победы 9 мая, так и в другие дни.

Ранее агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала.