Агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала

Патриотический поезд Минобороны отправился по городам России с Киевского вокзала. Он состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящен определенному виду войск — от сухопутных до воздушно-космических.

Поезд проедет 33 тысячи километров и посетит 75 городов России. Внутри — интерактивные выставки с оружием, наградами и ранее засекреченными документами времен Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы даем старт масштабный акции „Единство в памяти, сила в подвиге!“. Ее цель — демонстрация единства армии и общества, противодействия фальсификации истории, рассказ о героических буднях наших вооруженных сил и наших воинов», — отметил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

Также можно увидеть трофейную технику из зоны специальной военной операции. Вернется поезд в Москву 3 июля. Директор «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных добавил, что в Великую Отечественную войну российские железнодорожники совершили немало героических подвигов. Так, они отправили 443 тысячи эшелонов на фронт с вооружением, необходимым оборудованием, а также привозили на поездах раненых бойцов.