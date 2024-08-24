Выставку «Россия начинается здесь» открыли к юбилею Псковской области

В честь празднования 80-летия Псковской области в Финском парке открыли выставку «Россия начинается здесь». На ней жители и гости Пскова могут узнать о своей земле интересные факты, а также заново открыть для себя многообразие и красоту региона. Как сообщил национальный центр «Россия» , инсталляции для выставки подготовили местные районы и муниципальные округа.

Традиционные наряды, сувениры, местные угощения — все это можно увидеть на выставке. Экспонаты и изделия народного промысла демонстрируют особенности быта, культурное наследие края.

Много интересного подготовили для детей. Их учат делать свечи из вощины с травами, создавать кукол. Каждый гость выставки может попробовать себя в чем-то новом и необычном. Также для посетителей подготовили красивые фотозоны.

«Россия начинается здесь» вдохновлена выставкой-форумом «Россия», который проходил в Москве с 4 ноября по 8 июля.

«Псковская область адаптировала этот формат для демонстрации богатства и разнообразия своего региона», — отметили в национальном центре.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей с 80-летним юбилеем со дня образования региона. Он пожелал им счастья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей и веры в свои мечты.

Ранее Россия отмечала День государственного флага. В честь праздника в регионах провели различные мероприятия. В Истре провели флешмоб с 20-метровым триколором.