Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 миллионов человек | 360°

Общество 04 мая 2024, 18:51 Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 миллионов человек Житель Ивановской области стал 12-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

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Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на территории ВДНХ, посетил 12-миллионный посетитель. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек», — заявила директор мероприятия Наталья Виртуозова.

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Юбилейным гостем оказалась Ксения Юшкова из Ивановской области. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область», которое пройдет по знаковым местам региона.

Ранее сообщалось, что 25 апреля число посетителей выставки выросло до 11 миллионов человек. По данным организаторов, 11-миллионным посетителем стала Ольга Лутова из города Орла Томской области. На выставку она приехала с мужем и двумя дочерьми.