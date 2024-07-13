Выставку о столичной промышленности покажут на фестивале в «Экспоцентре»
Достижения столичных предприятий за последние годы продемонстрируют на выставке «Москва промышленная. Город будущего». Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Выставка пройдет с 10 августа по 8 сентября в «Экспоцентре» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».
«Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка», — отметил Ликсутов.
На выставке можно будет узнать о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва», созданной для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики.
Гостей также ознакомят с работой предприятий фармацевтической, медицинской, кабельной, авиационной и ракетно-космической промышленности, машиностроительных организаций. Посетителей ждут лекции экспертов и мастер-классы, где каждый сможет почувствовать себя настоящим поваром и приготовить блюда из продуктов столичного производства под чутким контролем профессионалов. Для москвичей и гостей столицы даже подготовили детскую зону и фуд-корт.
В фестивале поучаствуют свыше 60 столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Выставочная площадка будет поделена на 10 секторов, каждый из которых представит отдельную отрасль или направление промышленности Москвы. Гости смогут осмотреть все пространства, следуя по разработанному маршруту.
Анатолий Гарбузов
Москва — развитый промышленный центр России. Столичные компании активно внедряют инновации, расширяют производственные мощности и развивают свои технологические возможности.