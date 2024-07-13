Выставку о столичной промышленности покажут на фестивале в «Экспоцентре»

Достижения столичных предприятий за последние годы продемонстрируют на выставке «Москва промышленная. Город будущего». Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Выставка пройдет с 10 августа по 8 сентября в «Экспоцентре» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

«Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка», — отметил Ликсутов.

На выставке можно будет узнать о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва», созданной для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики.

Гостей также ознакомят с работой предприятий фармацевтической, медицинской, кабельной, авиационной и ракетно-космической промышленности, машиностроительных организаций. Посетителей ждут лекции экспертов и мастер-классы, где каждый сможет почувствовать себя настоящим поваром и приготовить блюда из продуктов столичного производства под чутким контролем профессионалов. Для москвичей и гостей столицы даже подготовили детскую зону и фуд-корт.