Высота сугробов в Москве за сутки уменьшилась еще на сантиметр

Высота снежного покрова в Москве в районе базовой метеостанции ВДНХ снизилась с 30 до 29 сантиметров, что соответствует норме для 18 марта. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом в районе Балчуга и Тушина высоту сугробов оценили в 30 сантиметров, в Новой Москве — до 34, а в некоторых городах Подмосковья — например, Кашире — до 45. На двух метеостанциях отметили даже рост сугробов на сантиметр.

Говоря о причинах такого, Леус предположил, что снег или земля набухли, впитав слишком много влаги. Но есть и шуточные версии — что один из метеорологов оптимист, а другой пессимист, добавил синоптик.

Ранее метеоролог предположил, что снег полностью сойдет примерно через неделю.