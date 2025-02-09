Вырос средний чек россиян на покупку фастфуда

РБК: в 2024 году средний чек на покупку фастфуда вырос до 603 рублей

Средний чек на покупку фастфуда в России впервые превысил 600 рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2024 году средний чек в заведениях быстрого питания составил 603 рубля, что на 10% выше показателя 2023 года.

Средние траты на фастфуд в столице ожидаемо оказались выше, чем в других регионах: в Москве чек составил 649 рублей, хотя в 2023 году он не превышал 584 рубля.

Эксперты предположили, что россияне стали больше тратить на фастфуд из-за ускорения темпов жизни и желания сэкономить, не готовя при этом еду самостоятельно. На рост чека также могло повлиять развитие служб доставки, не исключили аналитики.

Ранее маркетолог Елизавета Волошанина посоветовала россиянам в целях экономии составлять списки покупок. Она добавила, что для борьбы с лишними тратами также полезно сравнивать цены на продукты в магазинах.