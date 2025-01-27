Маркетолог Волошанина: список покупок поможет уберечь бюджет от лишних трат

Концепция «жить здесь и сейчас» может мешать копить и приумножать капитал. Как избежать лишних расходов и сохранить бюджет для более важных целей, рассказала маркетолог Елизавета Волошанина в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, важно понять истинный мотив, который толкает на ненужные траты. Это может быть желание выразить любовь к себе или близким, скука, пережитый опыт нищеты или что-то еще. Нужно задавать себе вопросы о том, какую потребность закрывает покупка, и подумать о других способах получения удовольствия, которые не связаны с расходами.

Также эксперт предлагает ограничить затратные привычки, такие как регулярные походы в рестораны или покупки на маркетплейсах. Кроме того, стоит отказаться от привычки покупать новые гаджеты взамен работающим старым, если в этом нет необходимости.

Полезно сравнивать цены на продукты в разных магазинах. Чтобы бюджет не утекал в трубу, необходимо составлять списки покупок, планировать траты и копить деньги на важные цели, заключила Волошанина.