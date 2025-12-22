Выражение «Схема Долиной» войдет в словарь русского языка

Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре связанных с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной высказывания войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель группы «Словарей новых слов», доктор филологических наук Валерий Ефремов.

По его словам, выражение «схема Долиной» впервые зафиксировали еще летом 2024 года, спустя полгода — «эффект Долиной».

«Потом „бабушкина схема“ — летом 2025 года, „казус Долиной“ — осень 2025 года. И в декабре 2025го —"бабушкин вариант»», — сказал Ефремов.

Филолог отметил, что в современном языке похожим образом отразилась ситуация, связанная с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда резонанс в информационном поле массу самостоятельных словосочетаний. Например «свитер/водолазка извинений» или «головечеринники», которые использовали уже вне контекста скандальной истории.

Ранее стало известно, что мошенники убедили Долину продать недвижимость из-за особенностей ее образа мышления.