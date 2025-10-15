Вырастить патриотов не поможет. Психолог раскритиковала идею возвращения формата советского свидетельства о рождении

Возвращать советский формат свидетельства о рождении нет смысла. Об этом в беседе с 360.ru сообщила детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Она рассказала, что не поленилась и освежила память с помощью интернета, чтобы понять, как выглядело свидетельство о рождении в СССР. Кардинальной разницы между российским свидетельством и советским психолог не увидела.

«Отличается лишь формат (лист А4 vs книжка) и наличие информации о национальности. Если мы говорим о воспитании патриотизма у детей, то таким способом навряд ли мы сможем это сделать, так как за свидетельство о рождении обычно отвечают родители, дети с этим документом фактически не взаимодействуют», — пояснила она.

Вернуть советский формат свидетельства о рождении предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, современное свидетельство фактически является типовым бумажным документом с водяными знаками. А свидетельство старого образца «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну».