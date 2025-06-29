Выпускники академии МЧС сделали предложения возлюбленным на Красной площади

Несколько выпускников Академии МЧС сделали предложения руки и сердца вторым половинкам на церемонии вручения дипломов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Церемония проходила на Красной площади. Во время мероприятия две пары решили пожениться.
«МЧС России соединяет сердца. Поздравляем!» — отметили в пресс-службе.
Товарищи выпускников поддержали пары громкими овациями и поздравлениями.
Ранее предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной участник шоу «Голос» Акмаль (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов). Он подарил избраннице обручальное кольцо и опубликовал фото с прогулки на катере по озеру Комо. Артист написал, что они уже 10 дней как жених и невеста.
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