Выпускники академии МЧС сделали предложения возлюбленным на Красной площади

Несколько выпускников Академии МЧС сделали предложения руки и сердца вторым половинкам на церемонии вручения дипломов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония проходила на Красной площади. Во время мероприятия две пары решили пожениться.

«МЧС России соединяет сердца. Поздравляем!» — отметили в пресс-службе.

Товарищи выпускников поддержали пары громкими овациями и поздравлениями.

Ранее предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной участник шоу «Голос» Акмаль (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов). Он подарил избраннице обручальное кольцо и опубликовал фото с прогулки на катере по озеру Комо. Артист написал, что они уже 10 дней как жених и невеста.