Выпускник программы «Время героев» занял пост в «дочке» «Газпрома» в Ставрополе

Комментируя свое назначение, Аккао заявил, что рад трудиться на благо родного края и готов принять участие в модернизации сетей, повышении безопасности и цифровизации процессов газоснабжения.

«Программа „Время героев“ дала новый взгляд на управление, и теперь эти знания важно применить на практике. Продолжим работать на результат вместе с коллективом — ради благополучия жителей края и всей страны», — заявил новый заместитель главного инженера.

Его наставником в программе «Время героев» стал министр энергетики России Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что сегодня топливно-энергетический комплекс страны нуждается в ответственных управленцах, которые умеют работать в команде.

«Уверен, что полученные знания, управленческие компетенции и богатый жизненный опыт помогут ему эффективно решать стоящие перед предприятием задачи, вносить вклад в развитие газовой инфраструктуры Ставропольского края и всей энергетической отрасли», — заявил Цивилев.

Он добавил, что Министерство энергетики и компании топливно-энергетического комплекса готовы принять на работу ветеранов специальной военной операции, помочь в адаптации и обучении, потому что видят в них большой кадровый потенциал.

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» заявил, что видит в них будущих государственных управленцев. Глава государства подчеркнул, что своим участием в боях они доказали преданность стране.