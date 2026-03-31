Выплаты ко Дню Победы начнут поступать ветеранам с 3 апреля

Ежегодную выплату ко Дню Победы ветераны начнут получать с 3 апреля. Сумма выплат составит 10 тысяч рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

«Социальный фонд в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику», — отметили в сообщении.

Выплата предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны — несли службу в армии или получили инвалидность в результате ранений в зоне боевых действий.

Средства поступят вместе с пенсией без дополнительных заявлений. Выплаты получат ветераны, проживающие не только в России, но и в бывших республиках СССР.

Ранее россиянам напомнили, что максимальная сумма страховой пенсии не превышает 67 тысяч рублей. Для достижения такого уровня, нужно накопить 400 пенсионных баллов.