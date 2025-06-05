Выплату декретных для мигрантов предложили ограничить

В России нужно ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил ТАСС .

Инициатива парламентария может затронуть имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также для граждан стран-членов ЕАЭС, включая временно пребывающих России и работающих по гражданско-правовым или трудовым договорам.

Депутат предложил оплачивать больничные листы указанных категорий мигрантов лишь при условии, что страховые взносы с их заработка уплачивали до месяца наступления страхового случая в течение не менее шести месяцев.

Также Нилов предложил давать мигрантам выплаты по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком до 1,5 лет только в случае наличия минимального страхового стажа сроком от одного года.

Ранее в Госдуме указали на проблему с мигрантами в России.