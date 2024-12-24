Выплату 13-й зарплаты предложили сделать обязательной

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС .

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — отметил Миронов.

По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает такое решение самостоятельно. Это приводит к тому, что по итогам года 13-ю зарплату получают не все.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улушить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что в 2025 году в регионе введут выплаты, которые можно сравнить с «зарплатой» для родителей в период с рождения ребенка до достижения им трех лет.